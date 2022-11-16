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Психолог перечислила симптомы посттравматического синдрома

Психолог Толстухина: нарушения сна, памяти и внимания являются симптомами посттравматического синдрома
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Фото: Getty Images/iStock/Drazen Zigic
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Психолог телемедицинской компании «Доктор рядом» Олеся Толстухина в среду, 16 ноября, рассказала «Известиям», как проявляется посттравматический синдром (ПТСР) и методы его лечения.

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ПТСР понимается как сложное системное заболевание, касающееся психики и тела, симптомами которого являются депрессия, непредсказуемая агрессия, замкнутость в общении, нарушение когнитивных функций — памяти и внимания; нарушение сна, флешбэки (болезненные неконтролируемые воспоминания) и обращение к алкоголю или другим поверхностно-активным веществам.

«Травмирующее событие закончилось, но некий стимул из реальности, по принципу совпадения, может вернуть психику человека к полному комплексу переживаний ровно как в той ужасной ситуации. Нейрофизиологи показали, что возбуждение в тех зонах мозга, которые были задействованы во время травмирующего события, сохраняется и воспроизводятся спустя годы, если заболевание не лечить», — объяснила психолог.

В первую очередь, по словам Толстухиной, в лечении ПТСР помогает психофармакология для снятия острых состояний.

«Далее, поскольку о пережитом ужасе, жестокости, страхе, беспомощности, почти невозможно говорить — в терапии задействуются телесные практики. Эксперты показали, что лучше всего помогает йога, но возможны и другие варианты, в том числе — массаж. Эти практики помогают интегрировать диссоциированные телесные переживания», — рассказала она.

Кроме того, психолог назвала эффективным способом лечения психотерапию — как разговор, связывающий переживания в теле со словами, репрезентациями, чтобы помочь человеку совладать с травмирующим опытом. Также подтвержденной эффективностью обладает лечение с помощью техники быстрых движений глаз (EMDR). Эта техника подразумевает десенсибилизацию и переработку движением глаз.

Продолжительность лечения в каждом случае индивидуальна и зависит от уровня организации личности до момента получения психической травмы, а также от тяжести самой травмы.

12 августа клинический психолог Мария Бабушкина рассказала, из-за чего у ребенка может возникнуть депрессия и как ее распознать. Она указала, что она может проявляться в виде высокой тревожности и беспокойства, школьной неуспеваемости и конфликтности. На наличие депрессии могут указывать бессонница, пробуждения ночью, снижение аппетита.

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