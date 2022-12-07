Аналитик спрогнозировал курс доллара до конца года

До конца 2022 года доллар США может балансировать в диапазоне 60–65 рублей, рассказал «Известиям» 7 декабря аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

«С большой долей вероятности можно говорить о том, что рубль окажется под локальным давлением из-за новостей о потолке цен на сырье российского происхождения и эмбарго Евросоюза (на поставки нефти из РФ морским путем. — Ред.)», — сказал он.

В то же время, по словам эксперта, скорее всего, видимый эффект от мер Евросоюза, G7 и Австралии по предельно допустимому уровню цен на нефть можно будет увидеть в середине января и позже.

«До этого времени будет действовать переходный период, в рамках которого законтрактованная нефть будет доставляться покупателям без проблем», — уточнил Джиоев.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер 5 декабря привел прогноз, согласно которому в последнем месяце этого года $1 может достигнуть уровня в 65 рублей, €1 — 68 рублей, юань — 9,5 рубля.

Американский телеканал CBS 28 мая сообщил, что рубль самая устойчивая и эффективная валюта в мире в 2022 году.