Внесенных в Красную книгу птиц заметили у мусорного завода в Тобольске
В Тобольске недалеко от мусоросортировочного завода заметили скопление редких птиц, внесенных в Красную книгу России.
Сотрудники Тюменского экологического объединения рассказали о появлении в окрестностях завода орланов-белохвостов в большом количестве, пишет «Наш город».
Удалось зафиксировать одновременно 11 птиц. В стае были и взрослые орланы, и молодые особи. По мнению специалистов, эти птицы считаются одиночными хищниками, поэтому такое их скопление — достаточно редкое явление.
Megatyumen.ru уточняет, что орланы-белохвосты являются одними из самых крупных хищных птиц, превосходящих по размерам орлов. Тюменская область, как и ХМАО, является для них привычной средой обитания, но на зимовку они улетают.
28 октября сообщалось, что жители Биробиджана спасли редкую птицу — ястреба-тетеревятника. Он метался между кустов, но улететь не мог. Жители вызвали спасателей.