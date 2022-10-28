Редкого ястреба спасли от гибели жители Биробиджана

Жители Биробиджана обнаружили на одной из улиц города редкую птицу — ястреба-тетеревятника. Крупная особь семейства ястребиных металась между кустов, но при этом не улетала. Жители вызвали спасателей.

Как рассказали ИА EAOMedia в ГУ МЧС по региону, у спасателей имеется большой опыт в проведении подобных операций. Для отлова птицы они воспользовались специальным сачком большого диаметра и перчатками, защищающими от укусов.

На отлов ястреба ушло пять минут. Птица была напугана и изранена. Одно крыло было повреждено.

Хищника с базы ведомства через сутки забрали специалисты по охране животного мира. Эксперты выяснили, что у ястреба сильный ушиб крыла, но не перелом. Из-за этого птица была обречена на голодную смерть.

На данный момент ястреб прошел реабилитацию, его вернули в дикую природу.

Ранее сообщалось, что в Петербурге жители спасли птицу, внесенную в Красную книгу города. Им удалось отбить у ворон осоеда. Птица была сильно измождена и больна.