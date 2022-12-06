Реклама
Прямой эфир
Авто
На заводе «Москвич» до конца 2022 года соберут 200 электромобилей
Наука
Южная Корея открыла центр по разработке космических беспилотников
Авто
Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%
Армия
Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 60 российских военных
Мир
Французы восхитились видео с Путиным за рулем авто на Крымском мосту
Политика
Ушаков заявил об отсутствии реальных шагов от Макрона для диалога с Путиным
Авто
Mercedes выпустил самый быстрый S-класс в версии AMG
Мир
Путин обсудил с Жапаровым двустороннюю повестку
Армия
Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
Мир
ВСУ выпустили по центру Донецка 14 снарядов из РСЗО «Град»
Мир
Экс-глава сил НАТО Ставридис назвал атаки на аэродромы РФ опасным поворотом в конфликте
Экономика
Новак назвал последствия введения потолка цен на российскую нефть

Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%

0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/FrankHoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ноябре 2022 года число зарегистрированных новых автомобилей в Германии выросло на 31%, до 260 512 авто. Эксперты полагают, что высокий спрос на рынке обеспечили электромобили, сообщило 6 декабря издание Autonews Europe.

Отлучить от розетки: европейский энергокризис ударит по электрокарам
Швейцария может ввести ограничения для владельцев экологичного транспорта

Издание отметило, что общие продажи полностью электрических транспортных средств выросли в Германии на 44%, до 57 980 единиц, что составило 22,3% рынка, согласно данным немецкого Управления автомобильного транспорта (KBA).

Продажи автомобилей с традиционным бензиновым двигателем выросли в ноябре на 10%, а доля рынка таких машин составила 27,9%. Что касается продаж автомобилей с дизельными моторами, то они выросли на 28%, а их доля составила 15,3%.

В марочном рейтинге лидерство одержали DS, MG и Audi.

Французский бренд DS, входит в концерн Stellantis, стал лидером, число регистраций новых машин марки выросло на 301%. Китайская компания MG заняла в Германии второе место, ее доля количества регистраций возросла на 124%. У Audi тоже наблюдался скачок в 109%. Tesla тоже оказалась среди лидеров, так как количество регистраций марки выросло в Германии на 93%, до 10 819 автомобилей, а доля производителя электромобилей на старейшем автомобильном рынке составила 2,2%.

Продажи новых Volkswagen увеличились на 58%, а количество регистраций Mercedes-Benz выросло на 34%. Между тем продажи другого немецкого бренда, BMW, выросли всего на 13%.

Ранее стало известно, что российский авторынок в ноябре 2022 года упал почти на 62%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам ноября текущего года снизились по сравнению с 2021 годом на 61,6%, до 46 403 единиц. В количественном выражении российский авторынок сократился на 74 563 машины. Лидером российского авторынка остался АвтоВАЗ. В ноябре 2022 года дилеры Lada реализовали 21 726 новых автомобилей, что на 18% меньше, чем в 2021 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022