Продажи новых авто в Германии в ноябре 2022 года выросли на 31%

В ноябре 2022 года число зарегистрированных новых автомобилей в Германии выросло на 31%, до 260 512 авто. Эксперты полагают, что высокий спрос на рынке обеспечили электромобили, сообщило 6 декабря издание Autonews Europe.

Издание отметило, что общие продажи полностью электрических транспортных средств выросли в Германии на 44%, до 57 980 единиц, что составило 22,3% рынка, согласно данным немецкого Управления автомобильного транспорта (KBA).

Продажи автомобилей с традиционным бензиновым двигателем выросли в ноябре на 10%, а доля рынка таких машин составила 27,9%. Что касается продаж автомобилей с дизельными моторами, то они выросли на 28%, а их доля составила 15,3%.

В марочном рейтинге лидерство одержали DS, MG и Audi.

Французский бренд DS, входит в концерн Stellantis, стал лидером, число регистраций новых машин марки выросло на 301%. Китайская компания MG заняла в Германии второе место, ее доля количества регистраций возросла на 124%. У Audi тоже наблюдался скачок в 109%. Tesla тоже оказалась среди лидеров, так как количество регистраций марки выросло в Германии на 93%, до 10 819 автомобилей, а доля производителя электромобилей на старейшем автомобильном рынке составила 2,2%.

Продажи новых Volkswagen увеличились на 58%, а количество регистраций Mercedes-Benz выросло на 34%. Между тем продажи другого немецкого бренда, BMW, выросли всего на 13%.

Ранее стало известно, что российский авторынок в ноябре 2022 года упал почти на 62%. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам ноября текущего года снизились по сравнению с 2021 годом на 61,6%, до 46 403 единиц. В количественном выражении российский авторынок сократился на 74 563 машины. Лидером российского авторынка остался АвтоВАЗ. В ноябре 2022 года дилеры Lada реализовали 21 726 новых автомобилей, что на 18% меньше, чем в 2021 году.