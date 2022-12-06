Жители Иркутска поддержали дифференцированные тарифы на электроэнергию

Жители Иркутска поддерживают введение в регионе дифференцированных тарифов на электроэнергию, показал опрос, проведенный ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, более половины опрошенных (53%) в той или иной степени согласны с идеей применения дифтарифов. Против предложения выступили 35% респондентов, еще 12% затруднились с ответом.

По мнению горожан, введение дифференцированного тарифа приведет к более бережному потреблению электроэнергии и поспособствует стабильности работы энергосистемы, а также увеличит поступления в бюджет и поможет бороться с нелегальным майнингом.

Что касается майнинга, то значительная доля (69%) опрошенных, которые владеют хотя бы минимальной информацией об этой деятельности, считает, что из-за нее происходят перегрузки энергосетей, аварии и перебои с электричеством.

Опрос проведен по заказу Фонда «Центр развития региональной политики» 1-2 декабря. В исследовании приняли участие 1000 жителей Иркутской области старше 18 лет. Погрешность не превышает 3,1%.

По данным СМИ, после похолодания в Иркутском районе области начались отключения электросетей из-за перегруза. При этом значительную часть инцидентов связали с майнинговой деятельностью.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы могут самостоятельно принимать решения о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию. Благодаря этому, в частности майнеров, могут обязать платить за электрическую энергию исходя из объемов потребления (как коммерческие предприятия), и действующие для населения льготные тарифы к ним применяться не будут.