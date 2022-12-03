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Жители Иркутска выступили за отдельный электротариф для майнеров

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Фото: «Будь на стороне света»
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Жители Иркутска просят ввести отдельный тариф на электроэнергию для майнеров, сообщают местные СМИ.

В субботу, 3 декабря, волонтеры проекта «Будь на стороне света» спросили мнение горожан по поводу введения дифференцированных тарифов для «серых» майнеров. По данным IRK.ru, большинство жителей поддержали данную идею.

Кроме того, в этот день в Иркутске открылись четыре пункта сбора подписей в пользу данной инициативы. «Мы, жители Иркутской области, против постоянных замыканий и пожаров в сетях, в которых виноваты «серые» майнеры! Чтобы остановить их противозаконную деятельность за наш счет, мы собираем подписи введение для них отдельного тарифа и просим вас подписать петицию», — говорится в обращении.

Активисты уверены, что из-за «серых» майнеров часто происходит перегрузка сетей и аварийные отключения электричества. «В зимний период перебои электроэнергии учащаются в разы, так как из-за майнинга в нашем регионе нагрузка на сети сильно увеличивается. Всего один добытчик криптовалюты может оставить без света целую улицу, и это недопустимая ситуация. Варварскими подключениями майнеры разрушают энергосистему, из-за чего в постоянной зоне риска важные соцобъекты — школы, больницы, детские сады», — рассказал волонтер кампании, которого цитирует IrkutskMedia.

По информации «Байкал24», с 27 ноября, когда в регионе началось похолодание, в Иркутском районе области произошло свыше 40 отключений в сети 0,4 кВ из-за перегруза. Отмечается, что значительная часть инцидентов была связана с майнинговой деятельностью. Ремонтные бригады энергетиков работают в усиленном режиме. Наиболее острая ситуация отмечается в Хомутовском, Уриковском и Карлукском муниципальных образованиях и прилегающих СНТ, где электричество также используется в качестве основного ресурса для отопления домов. Объем потребления электроэнергии в этих населенных пунктах превысил 200 МВт и сопоставим с 1/3 мощности Иркутской ГЭС, пишут СМИ.

В ноябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому регионы могут самостоятельно принимать решения о введении дифференцированного тарифа на электроэнергию. Благодаря этому, в частности майнеров, могут обязать платить за электрическую энергию исходя из объемов потребления (как коммерческие предприятия), и действующие для населения льготные тарифы к ним применяться не будут.

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