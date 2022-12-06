Российский авторынок в ноябре 2022 года упал почти на 62%

Продажи новых легковых машин и легких коммерческих грузовиков в ноябре 2022 года снизились в РФ на 61,6%. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России по итогам ноября текущего года снизились по сравнению с 2021 годом на 61,6%, до 46 403 единиц. В количественном выражении российский авторынок сократился на 74 563 машины.

Лидером российского авторынка остался АвтоВАЗ. В ноябре 2022 года дилеры Lada реализовали 21 726 новых автомобилей, что на 18% меньше, чем в 2021 году. На втором месте удержался бренд Haval. Кроссоверы и внедорожники марки приобрели в ноябре текущего года 4552 покупателя (–7%). Третьим среди производителей стала «Группа ГАЗ», она сумела реализовать 4224 коммерческих автомобиля (–22%).

На четвертом месте обосновалась китайская Geely, объем продаж которой вопреки рынку вырос на 24%, до 3506 единиц. Пятый результат — у УАЗа, чьи дилеры в ноябре смогли увеличить продажи на 14% и реализовать в общей сложности 3494 автомобиля.

В топ-10 самых популярных автомобильных брендов в России по итогам ноября текущего года также вошли Kia (3113 машин, −79%), Hyundai (1833 авто, −87%), Renault (646 машин, −95%), Skoda (524 авто, −90%) и Changan (515 штук, −9%).

5 декабря «Автостат» сообщил, что Lada Granta стала самым продаваемым новым авто в России в ноябре 2022 года. Среди внедорожников самым популярным оказался отечественный вездеход Lada Niva Travel, он разошелся тиражом в 3308 экземпляров (+76,5%). На третьем месте в рейтинге самых популярных новых автомобилей в России в ноябре текущего года оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с показателем 3192 машины (рост в 3,2 раза). Спрос на внедорожник Lada Niva Legend увеличился в 2,4 раза, до 2824 машин. Кроссовер Haval Jolion, который производят на заводе в Тульской области, нашел в ноябре 2166 владельцев (+34,3%). Geely Coolray — 1611 покупателей (+69%). Результат Lada Vesta составил 1528 автомобилей, что на 82,7% меньше по сравнению с 2021 годом. Кроссовер Chery Tiggo 4 был куплен в количестве 1191 единицы (−21,6%), Haval F7 — 1128 штук (+6,4%). Замкнул топ-10 самых популярных моделей в России кроссовер Geely Atlas PRO с показателем 1018 автомобилей (рост в 2,3 раза).