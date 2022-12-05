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Lada Granta стала самым продаваемым новым авто в России в ноябре

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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Самой популярной новой продаваемой моделью в России по итогам ноября 2022 года стала Lada Granta. Автомобиль приобрели 12 780 покупателей. Об этом 5 декабря сообщило агентство «Автостат».

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Отмечается рост в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем ноября 2021 года.

Среди внедорожников самым популярным оказался отечественный вездеход Lada Niva Travel, он разошелся тиражом в 3308 экземпляров (+76,5%). На третьем месте в рейтинге самых популярных новых автомобилей в России в ноябре текущего года оказался китайский кроссовер Chery Tiggo 7 PRO с показателем 3192 машины (рост в 3,2 раза).

Спрос на внедорожник Lada Niva Legend увеличился в 2,4 раза, до 2824 машин. Кроссовер Haval Jolion, который производят на заводе в Тульской области, нашел в ноябре 2166 владельцев (+34,3%). Geely Coolray — 1611 покупателей (+69%). Результат Lada Vesta составил 1528 автомобилей, что на 82,7% меньше по сравнению с 2021 годом.

Кроссовер Chery Tiggo 4 был куплен в количестве 1191 единицы (-21,6%), Haval F7 — 1128 штук (+6,4%). Замкнул топ-10 самых популярных моделей в России кроссовер Geely Atlas PRO с показателем 1018 автомобилей (рост в 2,3 раза).

14 ноября «Автостат» сообщил, что доля Lada на российском авторынке установила новый рекорд. С 7 по 13 ноября (45-я неделя 2022 года) жители РФ приобрели 4641 новый легковой автомобиль Lada, это составило 42% от общего объема рынка за отчетный период. Что касается остальных марок, то во вторую неделю ноября 2022 года после Lada расположились сразу три «китайца»: Haval (992 авто), Chery (946 штук) и Geely (783 машины). На пятой и шестой позициях отметились корейские Kia (682 авто) и Hyundai (564 штуки). Седьмое место у китайского премиума, бренда EXEED (290 машин). Ему немного уступил французский Renault (287 авто). В топ-10 самых популярных марок также попали японская Toyota (276 машин) и российский «УАЗ» (233 авто).

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