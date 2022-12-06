УАЗ приостановил прием заказов на модель Patriot с коробкой автомат

Ульяновский автозавод приостановил прием заказов на внедорожник Patriot и версии «Пикап», которые оснащаются автоматической коробкой передач. Об этом 6 декабря УАЗ написал в прайс-листах, опубликованных на официальном сайте завода.

Причину, по которой пока нельзя заказать модель Patriot или версию «Пикап» с автоматической трансмиссией, на УАЗе не уточнили. Эксперты связывают это с санкциями Евросоюза, из-за которых поставки французских автоматических коробок передач Punch Powerglide 6L50 на Ульяновский автозавод запрещены.

На заводе сообщили, что в рамках антисанкционной логистики УАЗ уже заместил механическую коробку передач корейского производства на китайскую пятиступенчатую механику от BAIC. Специалисты полагают, что новый автомат для отечественного вездехода тоже удастся найти в Китае.

На УАЗе отметили, что у дилеров марки в РФ в продаже есть несколько десятков машин оснащенных автоматической коробкой передач. Цена «автоматического» «Патриота» составляет от 2 млн до 3,9 млн рублей.

25 ноября стало известно, что внедорожник УАЗ Patriot получил «антикризисную» версию Base «Икар». С мотором Евро-2 машина стоит 1,5 млн рублей, однако такой вездеход можно приобрести дешевле, отказавшись от некоторых опций. Покупатели могут сэкономить, отказавшись от блока ЭРА-ГЛОНАСС, системы распределения тормозных усилий, антиблокировочной системы и подушек безопасности. Вдобавок внедорожник можно купить с более дешевой тканевой обивкой сидений. Раньше обивка салона была комбинированной, ткань — кожзам. Теперь на этом можно сэкономить 10 тыс. рублей. Отказавшись от ABS и ESP, покупатель может сэкономить 5 тыс. рублей.