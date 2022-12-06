В Госдуме предложили запустить строительство арендных домов

В России планируют запустить строительство арендных домов с недорогими квартирами. Законопроект выведет из серой зоны рынок съемного жилья в РФ. Инвесторам арендных домов предоставят льготы на 10 лет: нулевой налог на прибыль, на землю, на владение объектом, а также льготные кредиты на финансирование стройки. Законопроект готовит комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Сегодня в России созданием арендных домов занимается компания «Дом.РФ», сообщает телеканал «Известия». Госкомпания выкупает квартиры для сдачи у застройщиков. Девелоперы не заинтересованы в строительстве арендных домов. Причины отсутствия интереса — слишком долгий срок окупаемости — на уровне 18–20 лет, и отсутствие понятных правил игры на уровне федерального законодательства. Поэтому отрасль нуждается в развитии и правовом регулировании, заявили представители инициативной группы. Стоит отметить, что из-за теневой аренды жилья государство теряет до 200 млрд рублей в год.

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