Голубой бриллиант весом 31,62 карата продадут на аукционе Christie’s

Колье с голубым бриллиантом продадут на аукционе Christie’s. Ожидается, что лот уйдет с молотка за $10–15 млн. Драгоценный камень круглой огранки весит 31,62 карата, передает телеканал «Известия». Композицию дополняют розовые бриллианты, платина и золото. Еще одна изюминка распродажи — бриллиантовая брошь от Cartier. За драгоценный камень намерены выручить от $500 тыс. до $800 тыс.

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