Синоптик рассказал о погоде в Петербурге во вторник

Во вторник, 6 декабря, в Санкт-Петербурге будет облачная и снежная погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, город в этот день окажется на периферии североатлантического циклона «Анника».

«Выходя своим центром на север Скандинавии, он сформирует в регионе облачную погоду, пройдет снег», — сообщил Леус.

Как отмечает 78.ru, температура воздуха в Петербурге во вторник будет от –3 до –5 градусов, в Ленинградской области — от –2 до –7 градусов. Ветер ожидается южный, он будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст.

Ранее, 5 декабря, Гидрометцентр сообщил, что оранжевый уровень погодной опасности из-за аномально низких температур в Москве и Подмосковье продлили до 21:00 6 декабря.

В этот же день синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал повышение температуры и значительное увеличение снежного покрова в Москве на предстоящей неделе. По его словам, погода начнет меняться с четверга.