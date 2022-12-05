«Оранжевый» уровень опасности в столичном регионе продлен до вечера 6 декабря

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур в Москве и Подмосковье продлили до 21:00 вторника. Об этом Гидрометцентр России сообщает в понедельник, 5 декабря.

«Очень низкая температура. Период предупреждения до 21:00 6 декабря. Местами аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы», — говорится в сообщении.

8 декабря в столичном регионе до 21:00 также введен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передает агентство городских новостей «Москва».

Морозы начнут отступать в середине недели. В среду небо местами прояснится. Днем ожидается от 5 до 7 градусов мороза. А к выходным столбики термометра поднимутся до плюсовых значений, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в это день синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов сообщил «Известиям», что повышение температуры и значительное увеличение снежного покрова ожидается в Москве на предстоящей неделе.

Он уточнил, что в ближайшие два дня погода будет еще относительно прохладной. Так, днем температура воздуха будет в пределах –5...–8 градусов, а ночью — в пределах –10...–12 градусов.

Ранее в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в полночь 5 декабря атмосферное давление в Москве достигло 771,2 мм рт. ст., установив новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений. Таким образом, в Москве рекордно высокое атмосферное давление фиксируется уже третий день подряд, сообщается на сайте kp.ru.

Накануне ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал выпадение в Москве порядка 40% месячной нормы снега в пятницу, 9 декабря, передает RT.