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Синоптики предупредили о рекордно высоком атмосферном давлении 5 декабря
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В Москве третий день подряд побит рекорд максимального атмосферного давления

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в полночь 5 декабря атмосферное давление в Москве достигло 771,2 мм ртутного столба.

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В беседе с ТАСС специалист подчеркнул, что с большим отрывом установлен новый рекорд за всю историю метеорологических наблюдений.

Рекорд ранее был зафиксирован в 2001 году, когда атмосферное давление составило 764,3 мм ртутного столба, сообщает телеканал «360». Нормой давления для Москвы является 748 мм ртутного столба, уточняет сайт aif.ru.

В ночь на 5 декабря 2022 года атмосферное давление превысило рекорд сразу на 7 мм ртутного столба.

Таким образом, в Москве рекордно высокое атмосферное давление фиксируется уже третий день подряд.

4 декабря был зафиксирован предыдущий рекорд атмосферного давления в Москве. Как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, оно составило 772,2 мм ртутного столба, что на 25 единиц выше нормы, пишет RT. Прежний рекорд для этого дня составлял 766,8 мм ртутного столба, отмечает сайт kp.ru.

Тишковец добавил, что фон атмосферного давления начнет медленно понижаться, что приведет к возвращению нормального климата, пишет REGNUM.

3 декабря в столице повторился рекорд атмосферного давления 1954 года, пишет «Москва 24». Как отмечал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в этот день в 09:00 барометры на метеостанции ВДНХ зафиксировали показатель в 770,9 мм ртутного столба.

2 декабря Леус предупреждал, что Москва и Московская область остаются в зоне аномально высокого атмосферного давления, пишет НСН.

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