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Два молодых человека погибли в результате ДТП в Новосибирске

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Фото: ГИБДД Новосибирска
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Автомобиль ВАЗ-2109 столкнулся с тягачом Renault в Новосибирске — в результате скончались 18-летний водитель легковушки и его 17-летний пассажир. Инцидент произошел в ночь на вторник, 6 декабря.

Информация о случившемся появилась на странице сообщества АСТ-54 в социальной сети «ВКонтакте». Авторы публикации сослались на отдел пропаганды ГИБДД Новосибирска.

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Отмечается, что второй пассажир ВАЗа остался в живых, его госпитализировали в тяжелом состоянии в ближайшую больницу. Водитель грузовика не пострадал.

Предположительно, авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил тягач.

Накануне стало известно, что один человек погиб при столкновении Toyota Opa с фургоном марки «Газель» в городе Копейск в Челябинской области. Причиной ДТП стал сильный снегопад, из-за которого водитель иномарки не успел среагировать на резкое снижение скорости фургона.

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