Смертельное ДТП произошло под Челябинском из-за снегопада
В Копейске Челябинской области произошло ДТП, в котором погиб один человек. Авария случилась во время сильного снегопада.
Водитель иномарки Toyota Opa не справился с управлением на заснеженной дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном марки «Газель».
В свою очередь, водитель попутного автомобиля Lada Priora не успел отреагировать на резкое снижение скорости фургона и врезался в него.
Водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники скорой помощи констатировали его смерть, сообщает kursdela.biz.
Затяжной снегопад длится в Челябинской области почти сутки. Он не остановится до утра вторника, 6 декабря.
Ранее, 5 декабря, сообщалось, что на автодороге А-392 Южно-Сахалинск – Холмск легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом на 20-м км автодороги. Автомобиль буквально разорвало на части, фрагменты разбросало по дороге на десятки метров.