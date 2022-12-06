Второй день протестов в Улан-Баторе по «угольному делу» обернулся штурмом здания кабмина

Демонстрация в столице Монголии Улан-Баторе из-за недовольства ходом расследования дела о вывозе угля из Монголии в Китай без таможенного оформления, начатая 4 декабря и 5 декабря переросшая в беспорядки, обернулась штурмом здания правительства.

Как писал ТАСС 5 декабря, манифестанты, большинство из которых были студентами, пытались перекрыть центральные дороги, которые ведут к главной площади страны Сухэ-Батора. Затем агрессивно настроенные протестующие сожгли соломенную елку, которая была установлена возле ледового городка на центральной площади, после чего пошли на штурм здания правительства.

Некоторым участникам акции удалось прорваться внутрь. Нарушители были задержаны сотрудниками полиции, но вскоре отпущены.

После попыток прорыва в Дом правительства полиция оградила фасад здания. В близлежащих кафе прекратили продажу алкоголя, крупные магазины и рестораны на площади Сухэ-Батора и вокруг нее закрылись.

Власти страны создали рабочую группу для налаживания диалога с протестующими. Возглавил ее руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Он заверил, что власти понимают недовольство протестующих и что власти будут работать над привлечением виновных к ответственности. Он уточнил, что около 15 чиновников находятся под следствием.

Монгольские СМИ отмечали, что среди протестующих было много лиц, которые употребляли алкоголь, что в свою очередь грозило эскалацией ситуации. Мэр города Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне протестующих на центральной площади и возле Дома правительства. Между тем, позднее он был отменен.

Также в понедельник состоялось экстренное заседание парламента, на котором обсуждался вопрос о введении чрезвычайного положения в городе. Рассмотрение этого вопроса приостановили после того, как протесты стали сходить на нет. Как отмечает сайт aif.ru, те, кто остался на главной площади, очищали ее от мусора.

Во вторник, 6 декабря, национальное информационное агентство Montsame сообщило, что демонстрация носила неорганизованный характер. Уточняется, что «большое число лиц, которые употребляли алкоголь, подстрекали мирных демонстрантов к беспорядками и провоцировали их на применение силы».

Главное управление полиции города заявило, что уволенное руководство госкомпании «Эрдэнэс Таван-Толгой», являющейся главным экспортером угля, посредством соцсетей вовлекло людей в протестную акцию.

По некоторым данным, в результате инцидента пострадали шесть человек, пишет REGNUM.

По данным монгольских СМИ, некоторые из протестующих сняли с себя одежду, несмотря на 30-градусный мороз. Таким образом они выразили протест против роста цен на топливо, сообщает телеканал «360».

Ранее стало известно, что к массовым протестам привело появление информации о краже угля почти на $13 млрд (44 трлн тугриков), пишет RT. Согласно данным монгольских источников, речь идет о 6,5 млн т угля.

По мнению протестующих, в этом виноваты коррумпированные чиновники. Люди требовали назвать имена политиков, укравших уголь, и наказать их, отмечает Life.ru. Оппозиция призвала профсоюзы начать всеобщую забастовку, пишет сайт kp.ru.

Китай после обращения монгольских властей расследовал инцидент и установил, что получил меньше угля, чем было вывезено из Монголии. Были установлены личности чиновников, причастных к краже. При этом в Китае политики, причастные к махинации с монгольским углем, были казнены, пишет Pravda.Ru.

5 декабря первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 5 декабря заявил, что причиной протестов в Монголии стала сложившаяся там олигархическая система.