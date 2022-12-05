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В Госдуме назвали причину протестов в Монголии

Депутат Новиков: протесты в Монголии начались из-за сложившейся там олигархической системы
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Фото: ТАСС/Туяна Зондуева
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Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков 5 декабря заявил, что причиной протестов в Монголии стала сложившаяся там олигархическая система.

«В Монголии сложилась олигархическая система, где представители крупного капитала оказывают серьезное влияние на власть. Когда такая ситуация имеет место быть, то и недовольство народных масс может выплескиваться, что сейчас и произошло в столице Монголии. Надеюсь, что из этого скандала будут извлечены необходимые уроки», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

5 декабря в Улан-Баторе проходят митинги из-за угольного скандала. В частности, местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. При этом отмечалось, что в КНР причастных к краже угля казнили и отправили список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу.

Митингующие потребовали назвать имена тех, кто причастен к краже угля.

В российском посольстве в Улан-Баторе сообщили, что гражданам РФ в Монголии на фоне протестов ничего не угрожает.

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