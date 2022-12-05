В посольстве РФ в Улан-Баторе заверили в отсутствии угроз для россиян из-за протестов
Российским гражданам в Монголии на фоне протестов ничего не угрожает. Об этом сообщили в российском посольстве в Улан-Баторе в понедельник, 5 декабря.
Там добавили, что дипведомство следит за ситуацией с протестами в Улан-Баторе и примет меры, если гражданам РФ будет нужна помощь.
«Что касается граждан России, на настоящий момент таких сигналов не поступало о том, что они участвуют в митингах или что кто-то пострадал. В этом плане всё спокойно. Мы, конечно, будем отслеживать ситуацию», — сказали в посольстве «РИА Новости» .
5 декабря в монгольской столице проходят митинги из-за угольного скандала. В частности, местные СМИ сообщали, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от того, что получил Китай. При этом отмечалось, что в КНР причастных к краже угля казнили и отправили список с именами монгольских чиновников, причастных к этому делу.
Митингующие потребовали озвучить имена тех, кто причастен к краже угля.
В 19:00 (14:00 мск) власти Улан-Батора издали указ, согласно которому протестующие, собравшиеся вокруг дома правительства, будут разогнаны силой. Также власти Монголии создали рабочую группу для диалога с недовольными гражданами, после того как в ходе акции протеста демонстранты ворвались в здание правительства.