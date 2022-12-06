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Артиллеристы Росгвардии отработали тактику «кочующих» минометов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие Росгвардии приняли участие в тактических тренировках по применению «кочующих» минометов. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Даниил Левин.

Подготовительные мероприятия прошли на полигонах в тыловой зоне специальной военной операции (СВО). Артиллеристы добиваются идеальной слаженности на позициях, что особенно важно для успешного применения «кочующих» минометов в реальном болю. Сразу после выхода на огневую точку батарея должна быть готова наносить удары в любом направлении.

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В процессе тренировок бойцы не только оттачивают свое мастерство, но и модернизируют военную технику. Так, например, солдатская смекалка помогла решить проблему с проседанием автомобильной рамы после установки орудий.

«Три бруса засунуты между самим кузовом и рамой. При проведении боевых стрельб брус даже не трескается!», — поделился начальник артиллерии батальона оперативного назначения Росгвардии.

Также внимание уделяется безопасности. Каждый грузовик оснащен металлическими пластинами — защита должна не только выдержать попадание мелкокалиберной пули, но и остановить разлетающиеся осколки. Плотная обшивка скрадывает обзор, однако это не так важно, как жизнь и здоровье военнослужащих.

На сегодняшний день росгвардейцы серьезно усовершенствовали свои боевые автомобили с учетом всех тренировок и предыдущего опыта. Совсем скоро они смогут опробовать «кочующие» минометы в реальном столкновении с противником.

Ранее, 2 декабря, Министерство обороны РФ показало выполнение задач СВО минометными расчетами подразделений Южного военного округа. Отмечается, что артиллеристы уничтожают огневые точки, легкобронированную технику и позиции украинских боевиков, а также ведут борьбу со снайперами.

По данным ведомства, цели для работы определяются разведчиками, которые корректируют огонь с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что это позволяет эффективно поражать силы противника на расстоянии более семи км.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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