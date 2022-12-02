Минобороны показало кадры боевой работы минометчиков в зоне СВО

Министерство обороны России в пятницу, 2 декабря, публикует кадры боевой работы минометных расчетов 120-миллиметровых минометов 2Б11 подразделений Южного военного округа.

Отмечается, что огнем минометов уничтожаются огневые точки, легкобронированная техника и позиции украинских боевиков, а также ведется борьба со снайперами.

По данным оборонного ведомства, цели для работы минометных расчетов определяются разведчиками, которые корректируют огонь с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Уточняется, что это позволяет эффективно поражать силы противника на расстоянии более 7 км.

22 ноября ведомство опубликовало кадры боевой работы 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос» в рамках специальной операции на Украине.

Ранее, 8 ноября, Минобороны показало боевое применение 82-миллиметровых минометов 2Б14 «Поднос». Также отмечалось, что для успешного выполнения поставленных задач служащие минометных расчетов работают совместно с разведчиками и операторами беспилотных летательных аппаратов.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».