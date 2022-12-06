Венгерский политолог рассказал о мотивах давления ЕС на Будапешт

Основная проблема Евросоюза (ЕС) с Венгрией состоит в том, что премьер-министр Виктор Орбан проводит чрезмерно суверенную, нелиберальную политику и идет против мейнстрима, мысля категориями Европы наций, а не федеративного Европейского Союза. Такое мнение «Известиям» высказал венгерский политолог и глава внешнеполитической редакции газеты «Magyar Nemzet» Габор Штир, комментируя намерения Брюсселя заморозить выделение Будапешту €7,5 млрд из фондов ЕС и еще €5,8 млрд в виде грантов на восстановление после пандемии.

«Виктор Орбан — бельмо на глазу Запада, и он хотел бы видеть во главе венгерского правительства другого премьер-министра. Поэтому, используя в качестве предлога проблемы с верховенством закона и коррупцию, Брюссель оказывает давление на Будапешт. Эти проблемы реальны, но они существуют не только в Венгрии, и они не должны быть связаны с фондами поддержки ЕС. Особенно не с фондом восстановления после пандемии, финансируемым за счет кредита, в погашении которого также участвует Венгрия», — отметил Штир.

По его словам, многим в Брюсселе также не нравится то, что глава венгерского правительства «в целом относится к России на основе реальной политики и прагматизма». Но это лишь часть проблемы и не играет главной роли в нынешнем споре между Венгрией и Европейским союзом.

30 ноября Еврокомиссия рекомендовала заблокировать деньги для Будапешта, пока тот не выполнит целиком 27 реформ, включая принятие антикоррупционных мер и судебную реформу. А уже 6 декабря главы финансовых ведомств стран ЕС должны определиться, давать ли такой рекомендации «зеленый свет».

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На основе возмездия: лишит ли Евросоюз Венгрию денег из своих фондов