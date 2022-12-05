В 2022 году товарооборот России и Ирана превысил $4 млрд

Товарооборот России и Ирана превысил рекордные $4 млрд за первые десять месяцев 2022 года. В январе–октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й, при этом экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%. Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с Россией, передает телеканал «Известия». Основным двигателем роста взаимной торговли являются санкции коллективного Запада против России и Ирана. Тегеран находится под санкциями с 1979 года, после начала исламской революции. Ко всему прочему исламская страна представляет особый интерес, так как является для России логистическим мостом в торговле с восточными странами.

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