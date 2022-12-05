Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле
Туризм
Семью из России не пустили в Таиланд из-за отказа сдать отпечатки пальцев на границе
Армия
В Минобороны России отчитались об ударах по инфраструктуре Украины
Политика
Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ
Мир
СМИ сообщили о проведении заседания СБ ООН по гумситуации на Украине 6 декабря
Мир
Два объекта инфраструктуры повреждены в Одесской области
Мир
В МВД Молдавии заявили об упавшей на севере страны ракете
Происшествия
ВСУ вновь обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Экономика
Курс евро на Мосбирже превысил 66 рублей впервые с июля
Мир
Кадыров в стихах обратился к Зеленскому
Общество
Власти Ярославля сообщили о пригодности поврежденного взрывом газа дома
Армия
МО заявило о попытке ВСУ ударить беспилотниками по аэродромам «Дягилево» и «Энгельс»

В 2022 году товарооборот России и Ирана превысил $4 млрд

0
Выделить главное
вкл
выкл

Товарооборот России и Ирана превысил рекордные $4 млрд за первые десять месяцев 2022 года. В январе–октябре 2022 года объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й, при этом экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%. Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с Россией, передает телеканал «Известия». Основным двигателем роста взаимной торговли являются санкции коллективного Запада против России и Ирана. Тегеран находится под санкциями с 1979 года, после начала исламской революции. Ко всему прочему исламская страна представляет особый интерес, так как является для России логистическим мостом в торговле с восточными странами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022