Из-за загрязнения воздуха в столице Индии запретили строительные работы

Власти Нью-Дели запретили строительство и снос зданий из-за загрязнения воздуха. Комиссия по управлению качеством воздуха отметила, что за последние сутки средний индекс качества воздуха в Нью-Дели составил 407 при норме от 0 до 50. Также комиссия распорядилась увеличить частоту уборки дорог и их полив. Власти индийской столицы также призвали жителей Нью-Дели использовать для передвижения общественный транспорт вместо частного, передает телеканал «Известия». Не использовать уголь и дрова для обогрева и работать из дома. Согласно официальным данным, каждый год ядовитый смог на севере Индии убивает не менее миллиона человек.

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