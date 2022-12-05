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Геофизик объяснил мощное извержение вулкана Стромболи на юге Италии

Геофизик Собисевич объяснил мощное извержение вулкана Стромболи на юге Италии
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Фото: Global Look Press/Martin Rietze
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Мощное извержение вулкана Стромболи, которое произошло на одноименном острове на юге Италии, — это естественное природное явление, ничем не спровоцированное. Об этом «Известиям» заявил заведующий лабораторией прикладной геофизики и вулканологии Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Алексей Собисевич в понедельник, 6 декабря.

Как рассказали жители острова, извержение вулкана вызвало цунами, волны которой достигали до 1,5 м в высоту.

«Вулкан Стромболи извергается уже не первый месяц. Это естественное природное явление, ничем не спровоцированное. Этот вулкан извергается с лета, и это не первая лавина, которая там сходит. Такие обвалы бывают у него достаточно часто, потому что конус довольно остры, иногда там и цунами возникают», — объяснил специалист.

Никакой аномальной вулканической активности на планете Земля в настоящий момент нет, подчеркнул Собисевич.

Ранее в этот день в соцсетях появились кадры извержения вулкана Стромболи. По данным местных СМИ, сильный взрыв был слышен накануне днем. Произошел обвал кратера на северо-западном склоне горы, после чего началась активная фаза извержения с выбросами лавы и скальной породы. Отмечается, что это уже не первое извержение на Стромболи за последние месяцы. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Также в воскресенье стало известно, что на острове Ява в Индонезии произошло извержение вулкана Семеру. В нескольких деревнях выпал вулканический пепел. Власти эвакуировали на безопасное расстояние более 90 человек. Уровень опасности в районе повышен до максимального.

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