С середины этой недели в Москве ожидается потепление

Синоптики прогнозируют потепление в Москве с середины этой недели. С четверга температура воздуха в столице повысится до –5 °C, а к выходным — до 0 °C. С потеплением в Москве ждут снегопадов, которые усилятся к концу недели, передает телеканал «Известия». В пятницу прогнозируют выпадение 40% месячной нормы осадков.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.