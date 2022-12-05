Более 30 катков откроют в Томске этой зимой
В Томске этой зимой будут работать 34 катка. Большинство из них уже открылось, в том числе на стадионе «Политехник», в Городском саду и рядом с ДК «Авангард».
РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу городской администрации уточняет, что в Кировском районе покататься можно не только на «Политехнике», но и в сквере Студенческих отрядов рядом с Дворцом спорта, в Ленинском районе — у спорткомплекса «Юность» и на озере Керепеть в микрорайоне Радонежский. В Октябрьском районе открыли катки ДЮСШ «Кедр», «Ледок» на улице Герасименко.
Самые крупные катки откроют, как обычно, на Мавлюкеевском и Белом озерах. Они заработают в середине декабря.
По словам заммэра по социальной политике Константина Чубенко, новые катки в ближайшее время в городе оборудовать не будут, поскольку власти уже использовали для этого всю имеющуюся инфраструктуру. Традиционно катки в Томске — бесплатные.
Ранее, 28 ноября, сообщалось, что в Москве на Красной площади открыли ГУМ-каток. В этом году он выполнен в стилистике гжели.