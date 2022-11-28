ГУМ-каток открылся на Красной площади в Москве

В Москве на Красной площади был открыт ГУМ-каток. Отмечается, что в этом году он выполнен в стилистике гжели.

Каток будет продолжать функционировать до весны, так как задействованные технологии позволяют льду сохраняться вплоть до температуры +10 градусов тепла. Помимо самого катка на Красной площади представлены новогодняя ярмарка, украшения, музыка, а также новогодняя елка.

В соответствии с традициями новый сезон катания был начат с ледового шоу, в котором приняли участие звезды российского фигурного катания.

Ранее, 25 ноября, на ВДНХ открылся новый зимний сезон, главным событием которого станет открытие самого большого катка в Москве. Каток расположен на главной аллее ВДНХ, ледовые дорожки огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь искусственного покрытия превышает 20 тыс. кв. м.