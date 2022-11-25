На ВДНХ подготовили программу активного зимнего отдыха для всей семьи

На ВДНХ в пятницу, 25 ноября, стартует новый зимний сезон, главным событием которого станет открытие самого большого катка в Москве. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«В новом зимнем сезоне на ВДНХ как всегда будут ждать любителей активного отдыха. Скоро там откроются тюбинговые горки и другие спортивные площадки для детей и взрослых. Лыжные трассы оборудуют, когда это позволят сделать погодные условия. А главный каток примет первых посетителей уже сегодня вечером», — отметила вице-мэр.

Каток расположен на Главной аллее ВДНХ, ледовые дорожки огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Площадь искусственного покрытия превышает 20 тыс. кв. м, отмечает агентство городских новостей «Москва». В общей сложности каток рассчитан на 4,5 тыс. человек. Там проводят экскурсии на льду, а также занятия по фигурному катанию для детей. Около катка находятся пункты проката и заточки коньков.

«Рядом с ним находятся кафе, где можно перекусить. Всего на территории выставки работает больше 140 точек общепита, которые одновременно готовы принять около 5 тыс. человек», — добавила Сергунина.

Еще один каток располагается в парке «Останкино», его площадь — 1,8 тыс. кв. м.

Кроме того, в декабре на ВДНХ откроются две тюбинговые горки. Одна с пятью спусками появится перед павильоном №57 («Россия — моя история»), она подойдет для катания детей старше трех лет. Высота горки составит 7 м, длина — 80 м. Ее оборудуют подъемником для «ватрушек». Вторая горка (высотой 6,25 м и длиной 16 м) откроется в «Останкино».

В парке также оборудуют трассы для любителей лыжных прогулок; рядом будут работать пункты проката лыж и ботинок.

Кроме того, около интерактивного комплекса «Буран» откроется детская трасса для катания на квадроциклах, ее протяженность составит более 150 м, пишет сайт kp.ru.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.