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В Академии Михалкова представили спектакль по пьесе Островского «Снегурочка»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова представила спектакль по пьесе Александра Островского «Снегурочка». Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили «Известия».

Постановку представила творческая лаборатория по театральному искусству. Слушатели мастерской готовились к выступлению с октября.

«В ролях были студенты академии. Вначале ребятам дали задание, чтобы они показали какую-то заявку на роль, которую они хотели бы сыграть. И вот было несколько таких встреч, заявок, где ребята показывали какие-то сцены, сделанные самостоятельно», — рассказал руководитель лаборатории, режиссер Никита Кобелев.

По итогам работы, проделанной студентами мастерской самостоятельно, режиссер распределил актерам подходящие им роли.

3 ноября в Москве состоялась премьера спектакля «Белые ночи Венеции». Постановка посвящена итальянскому режиссеру оперного и драматического театра и кино Лукино Висконти, узнали «Известия».

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