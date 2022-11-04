В Петербурге представили посвященный Висконти спектакль «Белые ночи Венеции»

Премьера театрального проекта «Белые ночи Венеции» состоялась в Санкт-Петербурге 3 ноября. Спектакль посвятили итальянскому режиссеру оперного и драматического театра и кино Лукино Висконти, узнали «Известия».

«Мне все говорили: «Вот Италия сейчас, Италия это»... Ну как сейчас, а когда? Знаете, Петербург невозможен без Растрелли, Росси, Доменико Трезини. Его просто нет! И мы нашли двух фантастических, прекрасных итальянцев, которые дико любят нашу русскую культуру, и не собираются отсюда уезжать ни при каких обстоятельствах. Мы поверили в это», — рассказал после премьеры заслуженный артист России Владислав Демченко, который также исполнил в постановке одну из ролей.

Он добавил, что реализовать проект удалось в том числе благодаря актрисе, певице меццо-сопрано Дарье Клименко, к которой Демченко обратился, и «команда своих» для спектакля начала постепенно собираться.

Как объяснили создатели проекта, постановка — это своеобразный диалог итальянской и российской культур. Ведется он через два литературных произведения: повести «Белые ночи» Федора Достоевского и «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Обе книги были экранизированы Висконти и 1957 году и в 1971 году соответственно.

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