Реклама
Прямой эфир
Общество
В России могут смягчить условия получения лицензии на торговлю алкоголем в селе
Мир
Великобритания введет запрет на услуги по транспортировке нефти из РФ
Общество
Синоптики предупредили москвичей о небольшом выпадении снега 4 ноября
Общество
«Москвариум» выразил готовность принять спасенных в Севастополе дельфинов
Мир
В Греции ввели 90-процентный налог на сверхдоходы энергокомпаний
Мир
Эрдоган в разговоре с Гутерришем высказался о необходимости продления зерновой сделки
Армия
Самолет с российскими пленными приземлился в Чкаловском
Мир
Антонов назвал возвращение максимального числа заключенных в США приоритетом РФ
Политика
Косачев назвал попытки НАТО говорить от имени участников альянса взрывоопасными
Происшествия
Украинские войска выпустили за час семь снарядов натовского калибра по ДНР
Происшествия
Четыре человека пострадали в Орловской области при столкновении иномарки с деревом
Мир
Антонов назвал разрыв связей Европы и РФ целью диверсии на «Северных потоках»

В Петербурге представили посвященный Висконти спектакль «Белые ночи Венеции»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьера театрального проекта «Белые ночи Венеции» состоялась в Санкт-Петербурге 3 ноября. Спектакль посвятили итальянскому режиссеру оперного и драматического театра и кино Лукино Висконти, узнали «Известия».

«Мне все говорили: «Вот Италия сейчас, Италия это»... Ну как сейчас, а когда? Знаете, Петербург невозможен без Растрелли, Росси, Доменико Трезини. Его просто нет! И мы нашли двух фантастических, прекрасных итальянцев, которые дико любят нашу русскую культуру, и не собираются отсюда уезжать ни при каких обстоятельствах. Мы поверили в это», — рассказал после премьеры заслуженный артист России Владислав Демченко, который также исполнил в постановке одну из ролей.

Он добавил, что реализовать проект удалось в том числе благодаря актрисе, певице меццо-сопрано Дарье Клименко, к которой Демченко обратился, и «команда своих» для спектакля начала постепенно собираться.

Как объяснили создатели проекта, постановка — это своеобразный диалог итальянской и российской культур. Ведется он через два литературных произведения: повести «Белые ночи» Федора Достоевского и «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Обе книги были экранизированы Висконти и 1957 году и в 1971 году соответственно.

10 октября худрук балета Михайловского театра Начо Дуато представил в Санкт-Петербурге спектакль «Идальго из Ла-Манчи» — свою версию балета «Дон Кихот», где впервые дан необычный образ заглавного героя. Впервые в истории хореографических интерпретаций знаменитого произведения Дон Кихот превратится из мимического персонажа.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022