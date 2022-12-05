ФСБ опубликовала документы о преступлениях нацистов в Волоколамске в 1941 году

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала архивные документы преступлений гитлеровцев в Волоколамском районе Московской области в 1941 году. Документы обнародованы по случаю 81-й годовщины начала контрнаступления советских войск под Москвой 5 декабря.

Собранная информация о военных преступлениях в дальнейшем была использована в обвинении главных преступников на Международном военном трибунале в Нюрнберге.

«Около 600 человек пленных красноармейцев были посажены немцами в Волоколамске в четырехэтажный дом, где в течение нескольких дней подвергались пыткам и издевательствам. После этого немцы подожгли дом, где находились пленные красноармейцы, а всех тех, кто пытался выпрыгнуть через окно, расстреливали», — на основании показаний очевидцев сообщал в докладной записке от 23 декабря 1941 года начальник особого отдела НКВД (военная контрразведка) 16-й армии майор госбезопасности Василий Шилин.

По его словам, в первые же дни взятия этого города немецкими войсками фрицы захватили восемь партизан, после чего повесили их и в течение двух месяцев не снимали с виселицы. Шилин писал, что их сняли только с приходом советских частей.

«9 декабря сего года в селе Ново-Рождественное Ново-Петровского района фашистские изверги расстреляли колхозника Иванова Антона только лишь за то, что последний отказался снять с себя валенки и отдать их немцам. 11 декабря сего года в селе Дельково этого же района немцами была арестована колхозная активистка Травникова Евдокия Алексеевна 55 лет и после зверских издевательств, раздев и разув ее, голой прогнали 10 км по морозу, после чего расстреляли», — говорится в спецсообщении от 27 декабря 1941 года начальника особого отдела НКВД 20-й армии майора госбезопасности Филиппа Агеенкова

Контрразведчик добавлял, что «озверевшие фашисты, чувствуя свое бессилие в борьбе с партизанами и боясь их», 12 декабря 1941 года в селе Тиликтино Ново-Петровского района арестовали 16 мужчин из числа мирного населения и повесили на площади.

«Как видно из документов, построение немцами «нового порядка» на освобожденной от «большевистских оков» территории Советского Союза вылилось в геноцид советского народа, совершение массовых убийств, насилия и грабежей», — отметили в ЦОС ФСБ.

Всего чрезвычайная госкомиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их пособников рассмотрела и изучила 54 тыс. актов и свыше 250 тыс. протоколов опросов свидетелей и заявлений.



Ранее, 29 ноября, ФСБ рассекретила архивные документы подробностей преступной деятельности «Армии Крайовой» на Украине, связанной с массовыми убийствами безоружных людей и провокациями в годы Великой Отечественной войны. Так, целью кровавого террора против мирных жителей было «освобождение от украинского населения территории», которую польские националисты надеялись получить по итогам Второй мировой войны.