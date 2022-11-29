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Рассекречены документы о кровавом терроре поляков против украинцев в годы ВОВ

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Фото: РИА Новости
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ рассекретила архивные документы подробностей преступной деятельности «Армии Крайовой» (АК) на Украине, связанной с массовыми убийствами безоружных людей и провокациями в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ во вторник, 29 ноября.

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В годы войны и в послевоенный период органам советской госбезопасности из показаний «аковцев» стали известны мотивы преступлений, совершенных поляками на территории западной Украины в период с весны 1944 по начало 1945 года. Так, целью кровавого террора против мирных жителей было «освобождение от украинского населения территории», которую польские националисты надеялись получить по итогам Второй мировой войны.

Так, в выписке из протокола допроса от 9 марта 1945 года заместитель коменданта Станиславовского инспектората «АК» Тодей Бонковский рассказал, что когда он получал задание по организации налетов на украинские села, то ему объясняли, что «в связи с приближением фронта и перспективы освобождения западной Украины от немецких оккупантов, «АК» должна уничтожить как можно большее количество украинского населения и этим облегчить в будущем восстановление Польши в границах 1939 года, при наличии большинства польского населения, проживавшего в западных областях Украины».

Кроме того, бывший командующий Станиславовским военным округом «Армии Крайовой» Владислав Герман на допросе 8 марта 1945 года рассказал о провокациях, которые устраивали «аковцы», выступая от имени украинских националистов. Так, в одной из листовок, обращенной к украинским националистам от имени «патриотов», он писал, что на «советская власть является главным противником украинского национализма» и основной задачей является создание «самостоятельной независимой Украины», а вопрос об украинско-польской границе будет решен после войны». По его словам, подобной листовкой он пытался отвлечь украинских националистов от вражды против поляков и «активизировать их борьбу против советской власти».

Первую часть документов ФСБ РФ опубликовало 31 октября. Организация подчинялась эмигрантскому правительству Польши, находившемуся в Лондоне. Их целью было возродить «великопольское государство».

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