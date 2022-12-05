В РФ предложили отменить налоги для части пенсионеров

В РФ хотят отменить налоги для пенсионеров, занятых в ЖКХ, то есть подоходные и страховые отчисления с вознаграждений членов советов домов, которые занимаются общими делами. Такой законопроект планируется внести в Госдуму до конца этого года, рассказала «Известиям» зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева.

«Сегодня пенсионеры, вознаграждения которых облагаются налогами, автоматически становятся работающими — из-за чего их пенсия не индексируется. Но эта деятельность не работа», — рассказала депутат.

По Жилищному кодексу РФ, такие советы должны быть в каждом доме, если в нем нет товарищества собственников жилья (ТСЖ), которые обычно создаются как альтернатива управляющей компании (УК), отметила Светлана Разворотнева. Но в реальности они работают лишь примерно в 30–40% многоквартирных зданий, сказал председатель Объединения советов домов Удмуртии, член Общественной палаты РФ Александр Евсеев.

«Советы занимаются контролем работы УК, выполнения разных работ, в том числе ремонтных, по содержанию здания, контролем ресурсоснабжающих организаций, собирают жильцов и так далее», — рассказала Светлана Разворотнева.

Фактически совет дома отвечает за качественную эксплуатацию объектов общей собственности, их ремонт и обслуживание, сказал член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов.

Это ответственная и важная деятельность, но далеко не все жители хотят тратить на всё это свои силы и время, добавил Александр Евсеев. При этом она не может быть работой в прямом смысле слова: трудовой договор с членами советов домов не подписывается, у них нет ни отпусков, ни больничных, сказал он. При этом пожилые люди теряют возможность индексации пенсии, подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Совет для жильцов: в РФ собираются отменить налоги для части пенсионеров