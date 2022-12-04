Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

В Херсонской области задержали диверсантов, 4 декабря сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, населенные пункты Херсонской области полным ходом зачищаются от украинских преступных элементов.

«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — написал он.

У задержанных изъяли десятки единиц оружия, в том числе взрывчатку и гранатометы.

Командование российских силовиков уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских националистов, подчеркнул Кадыров.

Зачистки проводятся для безопасности местного населения. Их цель также выявить диверсантов, которые ушли из города. Все задержанные в скором времени предстанут перед судом.

Ранее, 2 декабря, в ходе зачистки в Херсонской области чеченские бойцы обнаружили схрон с огнестрельным оружием, которым могли воспользоваться диверсанты.

25 ноября сообщалось, что несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более трехсот противодесантных мин, обнаружили в ходе оперативных мероприятий в Энергодаре Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

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