Реклама
Прямой эфир
Мир
На индонезийском острове Ява начал извергаться крупнейший вулкан
Мир
В Риме прошли протесты против поставок оружия Украине
Мир
В Германии жестко ответили на заявление Зеленского о России
Мир
В Иране упразднили полицию нравов и задумались над отменой хиджабов
Мир
Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене
Мир
Захарова рассказала «неудачный анекдот» про ОБСЕ и Корейский полуостров
Общество
В России подорожает часть железнодорожных билетов в 2023 году
Мир
Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака
Мир
При взрыве в многоэтажном доме в Турции пострадало не менее четырех человек
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся у станции метро в Москве
Политика
Новую Конституцию в ДНР планируют принять до конца года
Происшествия
Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области
Сюжет:

Кадыров сообщил о задержании диверсантов в Херсонской области

Кадыров сообщил о задержании в Херсонской области диверсантов, планировавших подрывы
0
Фото: ТАСС/Афонина Елена
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области задержали диверсантов, 4 декабря сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Всегда на страже: военный потенциал России в интересных деталях
Спецпроект «Известий» о роли армии в российской истории

По его словам, населенные пункты Херсонской области полным ходом зачищаются от украинских преступных элементов.

«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — написал он.

У задержанных изъяли десятки единиц оружия, в том числе взрывчатку и гранатометы.

Командование российских силовиков уже получило от задержанных ценную информацию, которую можно использовать против украинских националистов, подчеркнул Кадыров.

Зачистки проводятся для безопасности местного населения. Их цель также выявить диверсантов, которые ушли из города. Все задержанные в скором времени предстанут перед судом.

Ранее, 2 декабря, в ходе зачистки в Херсонской области чеченские бойцы обнаружили схрон с огнестрельным оружием, которым могли воспользоваться диверсанты.

25 ноября сообщалось, что несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более трехсот противодесантных мин, обнаружили в ходе оперативных мероприятий в Энергодаре Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Херсонская область вернулась в состав РФ по итогам референдума.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022