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Под Херсоном обнаружен схрон с оружием диверсантов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ходе зачистки в Херсонской области чеченские бойцы обнаружили схрон с огнестрельным оружием, которым могли воспользоваться диверсанты.

«Мы каждый день проводим массовые розыскные мероприятия. Нашли несколько десятков огнестрельного оружия: ПЗРК, «Шмель», РПГ. Также находим боеприпасы разных калибров», — рассказал один из чеченских бойцов.

Зачистки проводятся для безопасности местного населения. Их цель также выявить диверсантов, которые ушли из города. Все задержанные в скором времени предстанут перед судом.

25 ноября сообщалось, что несколько схронов, в которых в общей сложности находилось более трехсот противодесантных мин, обнаружили в ходе оперативных мероприятий в Энергодаре Запорожской области.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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