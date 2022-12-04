Новую Конституцию в ДНР планируют принять до конца года
Парламент Донецкой Народной Республики (ДНР) планирует принять новую Конституцию до конца этого года. Об этом 4 декабря заявил председатель народного совета ДНР Владимир Бидёвка.
«Планируется завершить все юридические процессы в ближайшее время, чтобы до конца года принять новую Конституцию Донецкой Народной Республики уже как субъекта Российской Федерации», — цитирует его «Донецкое агентство новостей».
По его словам, подготовка проекта документа на завершающей стадии, идут финальные согласования.
Конституция ДНР была принята 14 мая 2014 года — после провозглашения суверенитета республики на основании референдума, прошедшего 11 мая того же года. В 2022 году 30 сентября ДНР вступила в состав России в статусе республики, что, согласно Основному закону РФ, предполагает наличие собственной Конституции и законодательства.
Ранее, 5 октября, президент России Владимир Путин распорядился опубликовать обновленный текст Конституции РФ с поправками о новых регионах.
Текст документа изменили в связи с принятием новых регионов. Согласно процедуре, изменения должны быть внесены в 65-ю статью, которая содержит перечень субъектов РФ. Теперь их число увеличилось до 89.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области сохраняют за собой названия, государственным языком в них признается русский, а жители становятся гражданами РФ.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.