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Путин поручил опубликовать текст Конституции с поправками о новых регионах

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин распорядился опубликовать обновленный текст Конституции с поправками о новых регионах. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду, 5 октября, на официальном интернет-портале правовой информации.

Текст Конституции изменится в связи с принятием новых регионов. Согласно процедуре, изменения должны быть внесены в 65-ю статью, которая содержит перечень субъектов РФ. Теперь их число увеличилось до 89.

«Становятся нашими гражданами. Навсегда»
Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Обеспечить официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками поручено Федеральной службе охраны (ФСО).

Ранее в среду глава государства подписал федеральный конституционный закон о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

До этого, 30 сентября, Путин подписал договоры с главами четырех регионов. В течение нескольких следующих дней эти документы были одобрены Конституционным судом РФ и поступили в парламент, где были ратифицированы.

Вместе с договорами Госдума и Совфед рассмотрели федеральные конституционные законы о принятии четырех регионов в РФ. Позже все эти документы утвердил президент.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав РФ с даты подписания договоров. Регионы сохранят за собой названия, государственным языком в них признается русский, а жители становятся гражданами РФ.

27 сентября стали известны итоги референдумов по вопросу воссоединения с РФ. В ДНР эту инициативу поддержали 99,23%, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%. 30 сентября в Кремле состоялась церемония подписания договоров о вхождении данных территорий в состав РФ.

Как неоднократно заявляли представители республик и областей, они ждали этого момента восемь лет. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие Киеву.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите мирных жителей ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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