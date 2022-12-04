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The Guardian обвинила Лондон в неисполнении обещания об эвакуации афганцев

The Guardian: афганские граждане вынуждены сталкиваться с пытками и гибелью из-за нарушенного обещания Великобритании об эвакуации
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Фото: Global Look Press/XinHua/Saifurahman Safi
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Афганские граждане вынуждены сталкиваться с пытками и смертью из-за невыполненного британским правительством обещания эвакуировать их в Великобританию. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила газета The Guardian.

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По данным газеты, министерство внутренних дел Великобритании в январе инициировало создание программы по переселению афганских граждан, которые работали на британское правительство или были связаны с ним. В эту категорию входят сотрудники посольства Великобритании и преподаватели Британского совета. Однако никто из них не был эвакуирован из Афганистана.

Также сообщается, что люди, которым была обещана помощь британского правительства, были жестоко избиты или подвергнуты пыткам представителями радикальной организации «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Кроме того, были случаи похищения и гибели людей из-за ограничений в получении медицинской помощи, которые создавали талибы.

При этом газета указывает, что в британском министерстве иностранных дел и других структурах над программой переселения из Афганистана в Великобританию работали всего 5–8 сотрудников.

«Нет ощущения, что Афганистан является каким-либо приоритетом», — заявил источник The Guardian.

В то же время, по данным издания, над программами помощи украинским беженцам в правительстве Великобритании уже в начале текущего года работали 540 сотрудников.

Обозреватель The Guardian 21 ноября уличил правительство Великобритании в неисполнении своих обязательств перед гражданами Украины, покинувшими страну в поисках помощи. По его словам, программа размещения беженцев «Дома для Украины» оказалась нереализуемой и стала источником серьезных проблем для тех, кто покинул свои дома.

16 августа глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Том Тугендхат заявил, что взятие столицы Афганистана Кабула боевиками стало самой крупной внешнеполитической катастрофой Великобритании со времен Суэцкого кризиса в 1956 году. Он также заявил, что на тот момент главным приоритетом британских властей должна стать эвакуация британцев и афганцев и предоставление им убежища.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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