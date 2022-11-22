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The Guardian обвинила Британию в нарушении данного Украине обещания

The Guardian: власти Великобритании нарушили данное Киеву обещание помочь украинским беженцам
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Фото: Global Look Press/Telmo Pinto
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Британские власти не смогли в полной мере выполнить обязательства перед беженцами с Украины. Такое заявление в понедельник, 21 ноября, сделал обозреватель The Guardian Кир Джайлз.

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По его словам, в настоящий момент социальная программа «Дома для Украины» находится под угрозой закрытия и без вмешательства вышестоящих лиц может стать источником серьезных проблем для пострадавших украинцев.

«Главный недостаток этой схемы заключается в том, что она была изначально рассчитана на шесть месяцев. <…> Это означает, что по истечении отведенного срока большинство семей останется без необходимой поддержки и каких-либо альтернатив», — объяснил Джайлз.

Он отметил, что беженцам, лишившимся государственного жилья, предлагают искать себе дома на рынках частной недвижимости. Арендодатели, в свою очередь, запрашивают гарантии платежеспособности, которые люди просто не могут предоставить. Кроме того, отметил Джайлз, далеко не все местные правительства готовы помогать прибывшим украинцам и заниматься поиском компромиссных решений. В таком случае возникает вопрос — как же были реализованы выделенные для работы с беженцами средства.

Обозреватель также упомянул заслуги волонтеров, помогающих украинцам интегрироваться в общество. Тем не менее он подчеркнул, что этого недостаточно и требуется активное участие правительства страны для полноценной поддержки беженцев.

«Отчаянная потребность в безопасных убежищах за границей сохраняется, <…> однако проблемы, с которыми сталкиваются перемещенные украинцы при попытке получить обещанную помощь, вынуждают многих из них отказаться от Великобритании и рискнуть, вернувшись в зону боевых действий», — заключил Джайлз.

Ранее, 17 ноября, газета The Telegraph сообщила, что совет британского графства Уилтшир намерен приобрести дома для украинских беженцев. Как предполагается, их будут сдавать в аренду. Жилье будет приобретаться на полученные от государства средства. При этом в конце августа стало известно, что около четверти участников британской программы по спонсорству размещения украинских беженцев хотят выйти из нее. Поводом стали выросшие цены и увеличившиеся счета за электроэнергию.

По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября 2022 года в страны Европы прибыло в общей сложности более 7,8 млн беженцев с Украины. За последнюю неделю их число выросло на 19 050 человек.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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