В Подмосковье электричка врезалась в легковушку

В подмосковном Пушкино электричка столкнулась с такси. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«На перегоне Зеленый бор — Ивантеевка в городском округе Пушкино в результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение пригородного электропоезда и легкового автомобиля», — говорится в сообщении.

Возгорания не произошло, розлива топлива нет, ж/д полотно не пострадало, контактные линии не повреждены, добавили в ведомстве.

Сообщается, что к месту происшествия были направлены девять единиц техники и 26 спасателей. По информации ТАСС, в результате инцидента пострадали два человека.

Ранее, 29 ноября, поезд столкнулся с грузовиком на Савеловском направлении МЖД. В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также было повреждено несколько опор контактной сети.