Поезд столкнулся с грузовиком на Савеловском направлении МЖД

На однопутном ответвлении Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Дубны прервано движение поездов из-за ДТП с участием электропоезда и грузовика, сообщили 29 ноября в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На Савеловском направлении нет движения на однопутном ответвлении в сторону Дубны из-за ДТП на неохраняемом переезде. В составе находилось около 30 человек, никто не пострадал, включая локомотивную бригаду. <…> По предварительной информации, водитель выехал на пути, не убедившись в безопасности маневра. В результате столкновения произошел сход двух вагонов электропоезда, а также было повреждено несколько опор контактной сети», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в данный момент специалисты МЖД и ЦППК уже выдвинулись на место происшествия для устранения последствий. В ЦППК также сообщили о том, что на участке между Вербилками и Дубной будут запущены компенсационные автобусные маршруты.

Ранее, 28 ноября, появилась информация о том, что транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения тепловоза с автомобилем в Челябинской области, в результате которого водитель получил травмы. Инцидент произошел на перегоне Учалы – Шартымка. По данным правоохранительных органов, водитель Suzuki 1962 года рождения допустил выезд на переезд на запрещающий сигнал светофора.