Охранники отеля прокомментировали информацию об избиении экс-жены Глушакова

По словам охранников московского отеля Lotte Plaza, где, как сообщалось ранее, было совершено нападение на бывшую жену футболиста клуба «Химки» Дениса Глушакова, подобного инцидента в их смену не было. Об этом они рассказали в беседе с «Известиями» 4 декабря.

Они уточнили, что в их смену не было ни одного сотрудника правоохранительных органов.

«Ни одного участкового, ни одного полицейского здесь не было. Во всяком случае при нашей смене. Если что-то было бы, то здесь давно полиция бы копала», — сказал один из них.

Как сообщалось накануне, 3 декабря, по информации источника «Известий», инцидент с нападением на Дарью Глушакову произошел вечером 23 ноября. В беседе с «Известиями» девушка не подтвердила и не опровергла произошедшее.