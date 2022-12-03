Захарова обвинила ООН в игнорировании проблемы секс-рабства украинских беженок

Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а от Европы, где в последнее время ухудшилась ситуация с сексуальным насилием и рабством в отношении беженок с Украины, однако ООН предпочитает молчать по этому поводу. Такое заявление сделала 3 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что жена президента Украины Владимира Зеленского, бывшая омбудсмен республики по правам человека Людмила Денисова и спецпредставитель Генерального секретаря ООН Прамила Паттен обвиняли российских военных в сексуальном насилии против украинских женщин, однако позднее их обвинения не подтвердились.

«Реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки всё чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство», — написала Захарова в Telegram-канале.

Она добавила, что никакой реакции Киева или международного сообщества на эти публикации не последовало. Представитель МИДа обратила внимание, что шведские СМИ на протяжении нескольких месяцев публикуют репортажи об изнасиловании украинок.

«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов — оба хуже», — заключила она.

Ранее, 14 ноября, сообщалось, что тело 23-летней украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия в Италии. В убийстве подозревается бывший муж девушки — египетский кондитер. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье. У погибшей остался трехлетний ребенок.

28 сентября стало известно, что в ирландской деревне Клэркасл восьмилетнюю украинскую беженку 75 раз ударили ножом, ее мать обнаружили лежащей рядом без сознания. Семья жила в отеле, который власти переоборудовали для размещения переселенцев.