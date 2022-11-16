В Италии кондитер жестоко расправился с украинской беженкой

Тело 23-летней украинской беженки Анастасии Алашри с тремя ножевыми ранениями нашли в сельской местности Вилла Джулия в Италии. Об этом в среду, 14 ноября, пишет местное издание Corriere Di Bologna.

В убийстве подозревается бывший муж девушки — египетский кондитер. Его задержали на железнодорожном вокзале в Болонье.

Отмечается, что Алашри рассталась с мужем и нашла другого мужчину, к которому переехала. Однако отношения с бывшим супругом оставались напряженные. 11 ноября женщина обращалась к правоохранителям с жалобой на преследования со стороны экс-супруга. Девушке даже пришлось переехать от нового возлюбленного к подруге, чтобы скрыться от преследований.

13 ноября Алашри вернулась домой, чтобы собрать вещи, однако там встретилась с бывшим мужем. По данным следствия, у них разгорелся конфликт, в ходе которого кондитер, вероятно, убил девушку.

У погибшей остался трехлетний ребенок.

1 октября в Берлине украинскую беженку убил муж на глазах у детей. Пара поссорилась в приюте для беженцев на Волленбергерштрассе, в итоге 50-летний мужчина смертельно ранил свою 44-летнюю жену, предположительно, кухонным ножом. Злоумышленника задержали вскоре после преступления. Несовершеннолетних передали органам опеки.