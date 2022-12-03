Ковальчук предложил создать «биологическое МАГАТЭ»

Ядерное оружие, когда-то считавшееся самым страшным, потеряло свое первенство, уступив биологическому, действующему незаметно. Поэтому необходимо создать организацию, контролирующую данную сферу, выполняющую роль МАГАТЭ в отношении генетики. Об этом 3 декабря заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на Конгрессе молодых ученых.

Как он напомнил, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) было создано после того, как в США осознали, что не только они владеют ядерным оружием. Этому предшествовало то, что СССР провел испытания ядерной бомбы, после которых Белый дом пошел на контакт, и вскоре в мире появились такие международные организации, как МАГАТЭ.

«Я убежден, что сегодня, продолжая изучение деятельности американцев на Украине, необходимо подвести к созданию международных институтов, некоего биологического МАГАТЭ. Международные институты — это существенно важный вопрос», — сказал Ковальчук.

По его словам, без них не будет гарантии безопасности ни одному государству. Он добавил, что российские специалисты должны применять превентивные методы контроля за биологическими и генетическими исследованиями.

«У нас была глобально подготовлена стратегия развития природоподобных технологий и инструментарий для реализации этой природоподобной техносферы, две программы, запущенные указами президента РФ Владимира Путина и соответствующими постановлениями правительства. Во-первых, генетическая программа, то есть работа с природой на атомно-молекулярном уровне», — рассказал Ковальчук слушателям.

Вторая программа регулирует действия и анализирует поступки, добавил он.

Как он пояснил, речь идет о программе рентгеновских, нейтронных и синхротронных исследований, создании новых уникальных мегаустановок, которые смогут проследить за метрикой атомарного конструирования генетически.

В мае Ковальчук отметил, что Россия сегодня конкурентна в самых высокотехнологичных отраслях, а зачастую отечественные разработки не имеют аналогов в мире. Он пояснил, что на сегодняшний день «Курчатовский институт» является одним из ведущих научных центров мира. Он объединяет значительную часть научного потенциала России в области ядерной физики, энергетики, материаловедения, информационных технологий, биологии и генетики.