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Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки

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Фото: commons.wikimedia.org/Naval Surface Warriors
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Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт финской столицы Хельсинки. Об этом 2 декабря на своей странице в Twitter сообщил Шестой оперативный флот США.

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Туда же прибыли боевые корабли ВМС Франции и Германии.

«USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Хельсинки, Финляндия, 2 декабря 2022 г., что ознаменовало завершение участия корабля в командных учениях Freezing Winds», — отмечается в сообщении.

Маневры проводились под руководством ВМС Финляндии на севере Балтийского моря.

USS Paul Ignatius назван в честь Пола Игнатия, который с 1967 по 1969 год был помощником министра обороны в администрации президента США Линдона Джонсона. Длина корабля — 160 м, ширина — 20. Скорость хода — 31 узел (57 кс в час). Экипаж эсминца составляет 380 человек.

Летом, в середине июля, в порт Хельсинки заходил американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Тогда в посольстве США отметили, что эти действия стали частью работы с будущим союзником по НАТО.

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