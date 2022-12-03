Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт Хельсинки

Американский ракетный эсминец USS Paul Ignatius зашел в порт финской столицы Хельсинки. Об этом 2 декабря на своей странице в Twitter сообщил Шестой оперативный флот США.

Туда же прибыли боевые корабли ВМС Франции и Германии.

«USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Хельсинки, Финляндия, 2 декабря 2022 г., что ознаменовало завершение участия корабля в командных учениях Freezing Winds», — отмечается в сообщении.

Маневры проводились под руководством ВМС Финляндии на севере Балтийского моря.

USS Paul Ignatius назван в честь Пола Игнатия, который с 1967 по 1969 год был помощником министра обороны в администрации президента США Линдона Джонсона. Длина корабля — 160 м, ширина — 20. Скорость хода — 31 узел (57 кс в час). Экипаж эсминца составляет 380 человек.

Летом, в середине июля, в порт Хельсинки заходил американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke. Тогда в посольстве США отметили, что эти действия стали частью работы с будущим союзником по НАТО.