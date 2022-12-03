Власти уточнили число пострадавших при хлопке газа под Астраханью

Один человек пострадал при взрыве газового оборудования в одной из квартир жилого пятиэтажного дома в городе Камызяк на юге Астраханской области. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

«С термическими ожогами и в шоковом состоянии он госпитализирован в ожоговое отделение Александро-Мариинской клинической больницы», — написал он.

По словам чиновника, он выехал на место происшествия. Создан оперштаб по ликвидации последствий инцидента.

Из многоквартирного дома эвакуировали 114 человек, 12 из них расположены в пункте временного размещения.

Также на странице губернатора опубликовано видео с места инцидента. На кадрах видно, что взрывом разрушены межкомнатные перегородки и навесные потолки в квартире.

«Сейчас специальная комиссия обследует дом на предмет возможности дальнейшего проживания граждан», — заключил Бабушкин.

Ранее точное число пострадавших не уточнялось. На месте от МЧС работают три единицы техники и 10 человек личного состава.