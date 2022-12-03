В Астраханской области несколько человек пострадали при утечке газа

Несколько человек пострадали при утечке газа в Астраханской области. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошел ночью в городе Камызяке в доме на улице Максима Горького в квартире на пятом этаже.

«Поступило сообщение о нарушении целостности газового оборудования в квартире на пятом этаже жилого дома. Горение отсутствует. <…> Производилась эвакуация из здания. Есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

На месте от МЧС работают три единицы техники и 10 человек личного состава. Данные уточняются.

Ранее, 28 ноября, три человека пострадали в результате отравления угарным газом в Бердске (Новосибирская область). По данным МЧС, горения в доме не было. Предполагается, что угарный газ начал поступать в комнаты из-за неисправности дымохода печного отопления. 63-летние мужчина и женщина направлены на амбулаторное лечение. 90-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.